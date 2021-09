Wie Anleger mit den aktuellen Entwicklungen umgehen sollten.

Börsen haben eine Inflations-Illusion

Die Märkte und insbesondere die Börsianer leben weiter in einer Inflations-Illusion. Denn die Inflation wird so schnell nicht deutlich zurückgehen. Ganz im Gegenteil: Die Liste der Inflationstreiber wird noch länger. So sehen wir in China immer wieder Schließungen ganzer Häfen- und einzelner Container-Terminals wegen neuer Corona-Fälle. Das wirbelt die Verlade-Abläufe durcheinander und führt zu neuen Verzögerungen. Sichtbar wird das in weiter steigenden Frachtraten auf den wichtigen Routen aus Asien in die USA und nach Europa. Die Auswirkungen werden bis in das Weihnachtsgeschäft spürbar sein - und sich teilweise in Warenmangel und höheren Preisen manifestieren.

Die Inflation wird zwar in den kommenden Monaten leicht zurückgehen. Das wird mit der Normalisierung der Konjunkturentwicklung nach dem Corona-Peak korrespondieren. Die Konjunktur wird allerdings recht kräftig bleiben. Allein die staatlichen Konjunkturprogramme sprechen dafür. Problematisch ist vor diesem Hintergrund eher, dass die Preise dann rund um die Welt ein deutlich höheres Ausgangsniveau erreicht haben. Das zeigt sich auch bei einem Blick um die Welt. Allein in dieser Woche meldetet Kanada eine Inflation auf 18-Jahreshoch. In UK "überraschte" die Inflation nach oben, in Polen auch. In Russland zog die Rate der Geldentwertung ebenfalls an.

Inflation zieht global an

Der Grund ist klar: Überall wirken die gleichen Mechanismen aus nach-Corona-Boom und angespannten Lieferketten. Die gestiegenen Rohstoff- und Transportpreise treiben die Erzeugerpreise - und das wird langfristig an der Supermarktkasse sichtbar. Zum Teil kommt Arbeitskräftemangel hinzu, der zu forcierten Lohnforderungen führt. Darum dürfte die Inflation auch absehbar auf einem höheren Niveau verharren. Ein Rückgang auf Inflationsraten unter 1% ist darum unwahrscheinlich.

Der Übergang vom einem konjunkturellen Nach-Corona-Boom zu einer normalen Konjunkturentwicklung dürfte die Börsianer noch beschäftigen. Denn es ist absehbar, dass sich die Corona-Lage im Herbst und Winter wieder verschärfen wird. Unklar ist noch, wie die Länder darauf reagieren werden. Aber zumindest für China ist die Marschrichtung (siehe Häfen) schon absehbar. Die Commerzbank weist gerade darauf hin, dass die Materialengpässe die Wirtschaften spürbar bremsen (z. B. Autoindustrie). Die Nachfrage aus China schwächt sich ebenfalls ab. In den USA scheint das Wachstum im dritten Quartal bereits nachgelassen zu haben. In Europa läuft das dritte Quartal noch sehr gut, es dürfte aber die Spitze erreicht haben und im vierten Quartal wird die Wachstumsdynamik voraussichtlich abnehmen.

