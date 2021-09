ProAmpac präsentiert die RecycAll Freshpack Sandwichbox auf der Food-to-Go LUNCH! 2021

Das Team von ProAmpac, ehemals RAP, lädt die Teilnehmer der LUNCH! 2021 zu einem Besuch an Stand D 50 ein, wo das RecycAll Freshpack erstmals der Branche vorgestellt wird. Die RecycAll Freshpack Sandwichbox, eine Frischhalteverpackung mit Sichtfenster, ist eine Marktneuheit, die in Großbritannien und in Europa als plastikfrei gilt.

A Market First: The ProAmpac RecycAll Freshpack sandwich skillet is an all-fiber sandwich skillet with a window, considered plastic-free in the United Kingdom and Europe. It provides much easier recycling for consumers. (Photo: Business Wire)

Die vom 21. bis 23. September stattfindende Veranstaltung LUNCH! 2021 dient als Plattform für die praktische Einführung des ProAmpac RecycAll Freshpack. Akteure der Food-to-Go-Branche erhalten die Möglichkeit, die dreieckige Sandwichbox mit Sichtfenster aus Zellulose zu untersuchen und mehr darüber zu erfahren, wie die Verpackung aus Zellulose den Verbrauchern das Recycling erheblich erleichtert. Darüber hinaus besteht die Gelegenheit, diese innovative Verpackung mit einer positiven Bewertung im Innovationswettbewerb der Messe zu feiern.

ProAmpac hat die vollständig aus Fasern bestehende, wiederverwendbare Sandwichbox in Zusammenarbeit mit der Greencore Group plc. über einen Zeitraum von 18 Monaten entwickelt. ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich der flexiblen Verpackungen und der Materialwissenschaft mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, ist für seinen kooperativen Innovationsansatz beim Verpackungsdesign weithin anerkannt. Zu Beginn dieses Jahres expandierte ProAmpac mit der Übernahme von Rapid Action Packaging (RAP) in den Bereich der flexiblen Verpackungen für verzehrfertige und frisch zubereitete Lebensmittel, die im Einzelhandel verkauft werden.

Greencore kündigte am 27. Juli 2021 die Einführung der wiederverwendbaren Box an und erklärte, dass die Produkte „aufgrund des präzisen Niveaus an Feuchtigkeitsresistenz“ genau die gleiche Haltbarkeit aufweisen werden wie eine herkömmliche Box. Die Verpackungen werden im Herbst im Einzelhandel in ganz Großbritannien getestet. Laut Greencore soll die „Markteinführung noch in diesem Jahr beginnen“, sofern die Verbrauchertests positiv verlaufen.