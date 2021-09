Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kostenübernahme von Corona-Schnelltests für einzelne Bevölkerungsgruppen läuft Ende des Jahres aus. "Wir werden für alle Kinder über zwölf Jahren und für Schwangere bis Ende des Jahres die Kosten übernehmen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der "Welt" (Freitagausgabe).





"Für beide Gruppen ist die Impf-Empfehlung erst kürzlich gekommen", so Spahn. "Sie haben in diesen Wochen die Chance, sich impfen zu lassen." Kommende Woche wird eine neue Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums in Kraft treten. "Wir setzen den Beschluss der Ministerpräsidenten um: Ab dem 11. Oktober werden für alle, die sich impfen lassen könnten, Bürgertests kostenpflichtig", so der CDU-Politiker. Das Impfen sei eine freie persönliche Entscheidung. "Aber sie betrifft immer auch die anderen, es geht auch um gegenseitigen Schutz. Wer sie nicht wahrnimmt und sich nicht impfen lässt, der muss dann eben die Kosten für Tests selbst tragen."