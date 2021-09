Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Shop Apotheke vergrößert Logistik-Kapazitäten deutlich Shop Apotheke Europe hat ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Der Umzug hierhin sei abgeschlossen, teilt das Online-Apothekenunternehmen am Donnerstag mit. „Im Vergleich zum vorherigen Standort in Venlo ist die Kapazität der Logistik …