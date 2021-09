NanoRepro: Alle Aktien verkaufen oder?

Aktionäre, die NanoRepro im Depot haben, dürfte es heute die Laune verhageln. Bei einem Absturz der Aktie um rund vier Prozent dürfte das niemanden verwundern. Ein Anteilsschein ist damit nur 8,90 EUR wert. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von NanoRepro der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche NanoRepro-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Abverkauf heißt es jetzt erst einmal aufpassen. Bei NanoRepro steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund zweiundzwanzig Prozent entfernt. Auf 7,28 EUR stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schnäppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Schließlich gibt es die Aktie heute mit einem kräftigen Nachlass. Bearish eingestellte Börsianer erhalten heute dagegen kräftig Rückenwind.

Fazit: Bei NanoRepro geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.