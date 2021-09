Tagesausblick für 17.09.: DAX steckt in Range fest. Hexensabbat könnte für Bewegung sorgen!

Gute Vorgaben aus den USA halfen den hiesigen Aktienbarometern zum Handelsauftakt ein wenig auf die Sprünge. Anschlusskäufe fehlten allerdings. Weder gute US-Einzelhandelszahlen noch der Anstieg des Philly Fed-Index annimierten zu neuen Engagements. So pendelten die Aktienbarometer im weiteren Tagesverlauf in einer engen Range. Der DAX schloss rund 0,5 Prozent fester im Bereich von 15.700 Punkten und der EuroStoxx50 0,8 Prozent höher bei 4.180 Punkten

Am Anleihemarkt zeigten die robusten US-Wirtschaftszahlen durchaus ihre Wirkung und sorgten für einen Anstieg der Renditen langfristiger Staatspapiere. Die Rendite 10jähriger US-Staatsanleihen stieg um rund fünf Punkte auf 1,35 Prozent. Die Renditen vergleichbarer europäischer Papiere zogen ebenfalls an. Die Reaktion bei den Edelmetallen ließ nicht lange auf sich warten. Der Goldpreis stürtzte rund 2,3 Prozent auf 1.750 US-Dollar nach unten und die Notierung für eine Feinunze Silber verlor gar 4,5 Prozent auf 22,75 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der BVB plant eine Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von knapp 18,4 Millionen Aktien. Diese Nachricht machte die Freude über den gestrigen Sieg in der Champions League zunichte und drückte das Papier zweistellig nach unten. GEA Group gewinnt einen Großauftrag in den USA. Die Aktie konnte heute die gestrigen Verluste wieder ausgeleichen. K+S brach aus dem seit drei Monaten anhaltenden Seitwärtstrend nach oben aus. Die Zahl der Neuzulassungen in Europa sind im Juli und August gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 23 Prozent gesunken. Die Anteilsscheine Von BMW, Daimler und VW legten daraufhin den Rückwärtsgang ein. Wacker Chemie erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Der MDAX-Wert gab dennoch leicht nach.