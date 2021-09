Nel ASA: Gehen hier jetzt endgültig die Lichter aus? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.09.2021, 17:44 | 15 | 0 16.09.2021, 17:44 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Nel ASA kehrt derzeit einfach keine Ruhe ein. Sah es in den vergangenen Tagen zunächst so aus, als könne sich die Aktie endlich einmal stabilisieren, mussten zuletzt wieder einige Rückschläge hingenommen werden. Denn nachdem sich der Kurs noch am Dienstag auf 1,383 Euro schieben konnte und dabei in der Spitze fast bis an die 1,40-Euro-Marke herangelaufen war, folgte erneut ein heftiger Rücksetzer, sodass es jetzt ultra-spannend wird. Denn heute fällt Nel ASA zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 1,30 Euro zurück. So lag das bisherige Tagestief bei 1,28 Euro und damit auf dem niedrigsten Stand seit dem 23. August. Damit wird die Lage für den norwegischen Elektrolyseur-Spezialisten immer heikler. Schließlich sollte nun schleunigst eine Trendwende gelingen, ansonsten drohen Anlegern und Wasserstoff-Fans weiteres Ungemach. Fazit: Bei Nel ASA kann es jetzt ganz schnell gehen. Doch wohin geht die Reise? Müssen Aktionäre durch ein weiteres Tal der Tränen? Oder schafft Nel endlich die Aufwärtstrendwende? Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen können. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

