Qualys führt Zero-Touch-Patching für die proaktive Behebung von Schwachstellen ein / Neue Funktion sorgt dafür, dass Endgeräte die neuesten Patches erhalten, um das Risiko von Angriffen zu verringern

München (ots) - Qualys, Inc (http://www.qualys.com/) . (NASDAQ: QLYS

(https://investor.qualys.com/) ), Pionier und führender Anbieter für

bahnbrechende, cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen,gibt die

Integration von Zero-Touch-Patching-Funktionen in Qualys Patch Management

bekannt. Zero-Touch Patch stellt sicher, dass die Endpunkte von Unternehmen

proaktiv aktualisiert werden, sobald Patches verfügbar sind, und reduziert so

die Angriffsfläche.



An der Behebung von Schwachstellen sind mehrere Teams und Prozesse beteiligt -

dies führt zu zusätzlichen Ressourcen, Kosten und längeren Ausfallzeiten.







Pressekontakt:



Kafka Kommunikation

Ursula Kafka

+49 89 747470-580

mailto:info@kafka-kommunikation.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54173/5022379

OTS: Qualys





"Qualys Patch Management hilft dabei, Remote-Systeme auf der Grundlage vonSchwachstellenprioritäten zu patchen, ohne ein VPN zu benötigen", sagt SurendraNemani, Head - Security Engineering bei Infosys. "Die neuenZero-Touch-Funktionen unterstützt die Drittanbieter-Anwendungen wie Microsoft, Adobe und verschiedenen Browsern. Die Automatisierung ermöglicht es, Patches imVoraus einzurichten und die Korrelation von Patches mit priorisiertenSchwachstellen abzustimmen, ohne dass ein Hin und Her zwischen Sicherheits- undIT-Teams erforderlich ist."Qualys Patch Management nutzt die Qualys Cloud Plattform und Cloud Agents, umIT- und Sicherheitsteams dabei zu unterstützen, Schwachstellen effizient zubeheben und Systeme zu patchen. Die intelligente Automatisierung ermöglicht diePriorisierung von Schwachstellen, den Abgleich von priorisierten Schwachstellenmit Patches und eine Zero-Touch-Funktion für proaktives Patchen von Anwendungennach vordefinierten Richtlinien. So kann man eine Richtlinie erstellen, dievorschreibt, dass die Adobe Reader-Software auf allen Laptops stets gepatchtist.Reduktion des Risikos von Bedrohungen wie Ransomware Qualys Zero-Touch Patchidentifiziert auf intelligente Weise die Konfigurationsänderungen, die zurBehebung von Schwachstellen erforderlich sind, und stellt sie automatischbereit. Daraufhin nutzt es Qualys VMDR (Vulnerability Management, Detection andResponse), um sie auf der Grundlage von Echtzeit-Bedrohungsindikatoren wieRansomware, aktiven Angriffen, Ausnutzbarkeit oder Lateral Movement zupriorisieren und so zu helfen, Cyberrisiken zu reduzieren.Beschleunigung der Einhaltung von Schwachstellen-SLAs Die Anwendung von Patchesfür die Einhaltung von Richtlinien wird automatisiert, um Sicherheitsteams beider Einhaltung von gesetzlichen und internen Sicherheitsvorgaben zuunterstützen. Durch die Identifizierung der risikoreichsten Produkte in derUmgebung können Unternehmen ihre Automatisierungsbemühungen auf die Produktekonzentrieren, die die meisten Schwachstellen aufweisen.Geringere Kosten und Komplexität . "Angesichts der exponentiellen Zunahme vonCyberangriffen ist die Integration von Automatisierung in dasCybersecurity-Arsenal von Unternehmen nicht mehr nur ein "Nice to have", sondernein "Must have"", sagt Sumedh Thakar, President und CEO von Qualys. "DaUnternehmen Sicherheits-Frameworks mit Zero-Trust implementieren, wird dieFähigkeit zur Automatisierung von Patches, um Assets besser vertrauen zu können,zu einem grundlegenden Aspekt ihrer Cyberabwehrstrategie."Verfügbarkeit Qualys Zero-Touch Patch wird im Oktober als Teil der Qualys PatchManagement App verfügbar sein. Wenn Sie sich für die kostenlose PatchManagement-Testversion anmelden möchten, besuchen Siequalys.com/patch-management-free-trial.(http://www.qualys.com/patch-management-free-trial)Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580mailto:info@kafka-kommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54173/5022379OTS: Qualys