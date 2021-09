Argenta erwirbt das führende klinische Forschungsunternehmen Klifovet zur Verbesserung der Dienstleistungen und Erweiterung der weltweiten Präsenz

Argenta, das einzige weltweite Unternehmen für kombinierte Auftragsforschung (CRO) und Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) mit Spezialgebiet Tiergesundheit, meldete heute die Übernahme von Klifovet, dem führenden CRO und Beratungsunternehmen für Zulassungsfragen in Europa. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Gründer und CEO von Klifovet, Dr. Klaus Hellmann, wird Klifovet weiterhin leiten und Mitglied des Führungsteams von Argenta werden.

1997 von Dr. Klaus Hellmann gegründet, hat sich Klifovet mit Sitz in München in der Tiergesundheitsbranche mit seinen fundierten Fachkenntnissen in der klinischen Forschung und Zulassungsfragen einen hervorragenden Ruf erworben. Mit ihrer erfolgreichen Beteiligung an Hunderten von Studien waren die Expertise und Kenntnisse der rund 50 Mitarbeiter des Unternehmens ausschlaggebend für zahlreiche Marktzulassungen pharmazeutischer, biologischer, immunologischer und neuartiger Therapien. Zum Kundenstamm gehören die weltweit führenden Unternehmen für Tiergesundheit und -ernährung sowie mehrere vielversprechende Start-ups.