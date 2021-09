Weiterstadt (ots) - > Von bescheidenen Anfängen zur Importmarke Nummer eins in

Deutschland - SKODA ist hierzulande seit 2009 ununterbrochen stärkste

Importmarke



> Start mit modernem Kompaktmodell FAVORIT - heute bietet SKODA in Deutschland

acht Modellreihen an, darunter die elektrifizierte iV-Familie und vier

SUV-Modelle





> Im Jubiläumsjahr verzeichnet der Importeur aktuell einen Marktanteil von 5,9Prozent> Meilensteine: 1999 erstmals mehr als 50.0000 Neuzulassungen in Deutschland,seit 2005 immer deutlich über 100.000 - Rekordjahr 2019 mit über 200.000Neuzulassungen> SKODA AUTO Deutschland beschäftigt am Stammsitz Weiterstadt fast 400MitarbeiterWeiterstadt - In diesen Tagen feiert die SKODA AUTO Deutschland GmbH ihr30-jähriges Bestehen. Der deutsche Importeur des bereits 1895 alsFahrradmanufaktur gegründeten Fahrzeugherstellers schrieb in diesen dreiJahrzehnten eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Gestartet mit nur einerModellreihe und gerade mal 25.000 Neuzulassungen im ersten vollen Geschäftsjahr,stieg SKODA AUTO Deutschland zum stärksten Importeur in Deutschland auf. Heutebietet SKODA in Deutschland acht Modellreihen in allen Volumensegmenten an undsteigerte seinen Marktanteil auf aktuell 5,9 Prozent."SKODA hat sich in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland vom regionalbekannten Nischenhersteller zu einer renommierten, charakterstarken Markegewandelt und ist jetzt seit zwölf Jahren stärkste Importmarke. Den Startschussfür diese atemberaubende Entwicklung gab vor 30 Jahren die Gründung derdeutschen SKODA Zentrale", erklärt Dr. Steffen Spies, kommissarischer Sprecherder Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. "SKODA hat sich hierzulande imKreis der großen Volumenmarken etabliert und baut seine Position mit einerstarken Modellpalette, attraktivem Design und innovativer Technik weiter aus.Für diesen Erfolg gebührt dem engagierten Team unserer Deutschlandzentrale einebenso großer Dank wie unseren motivierten und ideenreichen Händlern, die dieMarke SKODA so exzellent im deutschen Markt vertreten. Auf Basis dieser Stärken,vereint mit der umfassenden Elektrifizierungs-Offensive, wollen wir unseregroßartige Erfolgsgeschichte fortschreiben."Im Jubiläumsjahr steht SKODA zum 13. Mal in Folge an der Spitze allerImportmarken in Deutschland. Den Marktanteil von 0,6 Prozent in denAnfangsjahren konnte SKODA AUTO Deutschland genau wie die Zahl derNeuzulassungen seitdem verzehnfachen. Ausgehend von 25.200 Neuzulassungen imersten vollen Geschäftsjahr 1992 stiegen die Neuzulassungen von SKODA inDeutschland schon 1997 erstmals auf rund 30.000 Fahrzeuge - zugleich etablierte