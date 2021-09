Westerly Winds und Hiro Capital investieren gemeinsam in das führende, innovative Femtech-Unternehmen Elvie im Rahmen einer Serie-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens mit einem Volumen von 97 Millionen US-Dollar

Zu den Produkten von Elvie zählen Elvie Trainer, ein preisgekrönter Kegel-Trainer für den Beckenboden, sowie Elvie Pump, die weltweit erste geräuscharme tragbare Milchpumpe. Elvie ist in den USA und Großbritannien im Einzelhandel in dieser Kategorie die Nummer eins und marktführend im aufstrebenden Femtech-Segment, das Schätzungen zufolge bis 2025 ein Marktvolumen von 50 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Maria S. Eitel, Gründerin der von der Nike Foundation getragenen Kampagne „Girl Effect“, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Die speziellen Gesundheits- und Wohlfühlbedürfnisse von Frauen wurden im Laufe der Geschichte immer unterschätzt und ignoriert. Das Team von Elvie beschreitet neue Wege und erschließt neue Märkte. Es schafft eine Win-Win-Situation für Kundinnen, Investoren und die ganze Welt, die alle von unabhängigen, gesunden und starken Frauen profitieren.“

Jean Campbell, ein britisches Fotomodell, ergänzte: „Ich investiere in Elvie und bin stolz darauf, ein Unternehmen zu unterstützen, in dem Frauen Lösungen für weibliche Bedürfnisse finden. Einige meiner Freundinnen nutzen die Produkte und loben die Vorzüge des weiblichen Einflusses sehr!“

Edward Van Cutsem, Gründungspartner von Westerly Winds, kommentierte dies wie folgt: „Wir erkennen enorme Chancen darin, ein frauenspezifisches Konzept für Innovation und Technologie zu entwickeln, um die Gesundheit und das Wohlergehen von Frauen zu steigern. Die Erfolgsbilanz von Elvie ist beeindruckend. Wir freuen uns, Tania Boler und das gesamte Team bei diesem spannenden neuen Kapitel der Unternehmensgeschichte zu unterstützen.“

Cherry Freeman, General Partner von Hiro Capital, ergänzte Folgendes: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Westerly Winds, neben BlackRock und BGF, in Elvie zu investieren. Tania Boler ist eine außergewöhnliche, besonders engagierte Unternehmerin, die eines der weltweit führenden, innovativen Femtech-Unternehmen aufgebaut hat. Hiro investiert in herausragende, ethisch verantwortungsvoll handelnde Unternehmen, die Games, Fitnesstechnologie und digitale Wellnessprodukte der nächsten Generation entwickeln – die Vision von Tania Boler passt ideal zu unseren Werten als Fonds.”

Über Westerly Winds

Westerly Winds ist ein Venture-Capital-Investor, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Herausforderungen zu meistern, mit denen sich viele Unternehmerpersönlichkeiten beim Aufbau von Unternehmen sowie spezialisierte Vermögensverwaltungsunternehmen in ihren Anfangsjahren konfrontiert sehen. Wir unterstützen und investieren in dynamische, visionäre Gründer und Unternehmen, die das Potenzial besitzen, ein integraler Bestandteil der „New Economy“ zu werden. https://www.westerly-winds.com/

Über Hiro Capital

Hiro Capital ist ein Venture-Capital-Fonds für Technologie mit Sitz in London und Luxemburg, der sich an britischen, US-amerikanischen und europäischen Innovatoren in den Bereichen Games, Metaverse-Technologie, E-Sport, digitaler Sport und vernetzte Wellness beteiligt. Wir investieren sowohl in Entwickler von Front-End-Content und Front-End-Produkten als auch in auf Deep Tech basierende Metaverse-Anwendungen in den Bereichen Cloud, Mobile, Streaming, Big Data, KI, Wearables, AR- und VR-Technologien. Wir sind fest davon überzeugt, dass Games, E-Sport, digitaler Sport und digitale Wellness Mitte des 21. Jahrhunderts eine zentrale Säule der Unterhaltung, der Wirtschaft und des sozialen Lebens sein werden. Wir investieren in die innovativen Unternehmen, die diese Zukunft gestalten. https://hiro.capital/

