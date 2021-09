Build Your Dreams: Ist das schon Panik? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.09.2021, 18:32 | 16 | 0 16.09.2021, 18:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Build Your Dreams-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Im freien Fall geht die Aktie rund vier Prozent in die Knie. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 31,95 USD. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken. Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt nämlich immer näher. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund eins Prozent. Diese Chartmarke liegt bei 31,79 USD. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten. Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen. Anleger, die mutig genug sind, erhalten heute abermals eine Einstiegsgelegenheit. Schließlich weiß heute niemand, wann es das nächste Mal einen solchen Rabatt gibt. Ohnehin skeptisch eingestelle Börsianer fühlen sich durch den heutigen Abschlag vermutlich bestätigt. Fazit: Diese Build Your Dreams-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.

0 Autor abonnieren

Disclaimer