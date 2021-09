Nel ASA: DAS ist die vielleicht allerletzte Chance!

Das Thema Wasserstoff ist derzeit in aller Munde. So betonen Politiker aller seriösen Parteien im unter Volldampf laufenden Wahlkampf immer wieder, dass Wasserstoff vermutlich einen sehr, sehr großen Teil zur Energiewende beitragen muss und wird. Trotzdem bleiben die Effekte auf die Platzhirsche der Branche bislang aus. So muss beispielsweise der norwegische Elektrolyseur-Spezialist Nel ASA heute erneut heftige Verluste hinnehmen, womit sich nun noch einmal eine günstige Einstiegschance eröffnen könnte…

Noch am Dienstag verzeichnete Nel ASA ein kräftiges Plus und schob sich zwischenzeitlich bis an die Marke von 1,40 Euro heran. Doch diese Gewinne konnte die Aktie nur kurzzeitig halten. Denn schon gestern folgte ein weiterer Nackenschlag und heute verliert der Kurs sogar rund vier Prozent. Das Tagestief liegt bisher im Bereich von 1,28 Euro und damit auf dem niedrigsten Stand seit rund drei Wochen.

Fazit: Ist das der Beginn einer neuen Talfahrt oder ist das endlich die Gelegenheit, um Nel ASA-Aktien noch einmal günstig zu bekommen. Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien für Sie skizziert. Hier können Sie die Analyse völlig kostenfrei abrufen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.