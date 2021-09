"Climate Justice - Let's Do It Fair" / Die GEPA startet zur Fairen Woche europäische Klimagerechtigkeitskampagne / Neu

Wuppertal (ots) - Zu einem menschenwürdigen Leben für die Handelspartner im

Globalen Süden gemäß dem Motto der Fairen Woche gehört auch das Thema

Klimagerechtigkeit. Denn die Klimakrise verschärft auch die globalen

Ungleichheiten: Diejenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind - die

Menschen im Globalen Süden - sind am stärksten von ihren Folgen betroffen.



Zusammen mit Mitgliedern der European Fair Trade Association (EFTA) aus

insgesamt sechs Ländern hat die GEPA (mit einem Livestream) am 16.09.2021 eine

europäische Klimakampagne unter dem Motto: "CLIMATE JUSTICE - LET'S DO IT FAIR"

gestartet. Ziel ist es, gerade auch vor dem Klimagipfel in Glasgow

(UN-Klimakonferenz COP 26) vom 31.10. bis 12.11.2021 auf die Dringlichkeit von

klimagerechtem Handeln für die Partnerorganisationen im Globalen Süden

aufmerksam zu machen. Mit dem gemeinsamen visuellen und politischen Auftritt

machen die Fair Handelsorganisationen aus Italien, Österreich, Frankreich,

Belgien, Spanien und Deutschland darauf aufmerksam, wie der Faire Handel und

alle Engagierten Teil der Lösung in der Klimakrise sein können.