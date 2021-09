QIAGEN N.V. mit Kavaliersstart!

QIAGEN N.V. ist heute im Bullenmodus. Der Kurs schiebt sich mit rund drei Prozent nach vorne. Aktuell kostet der Titel damit 45,77 EUR. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Kursverlauf von QIAGEN N.V. der letzten drei Monate.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Dieser markante Punkt liegt bei 44,47 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

