BYD im Crash-Modus. Rette sich wer kann!

Bei BYD geht es heute drunter und drüber. So blicken die meisten BYD-Aktionäre mit großer Besorgnis auf die aktuelle Entwicklung. Denn das, was wir heute erleben, hat es seit über vier Wochen nicht mehr gegeben. Anleger, und solche die es vielleicht irgendwann einmal werden wollen, sollten daher heute ganz genau hinschauen. Schließlich steht nun sogar die mittelfristige Entwicklung auf dem Spiel. Aber was ist eigentlich passiert?

Nachdem BYD in den vergangenen Sitzungen in einer relativ entspannten Seitwärtsbewegung mal ein wenig gestiegen und dann wieder minimal gefallen ist, bricht die Aktie heute nach unten aus. So lagen die Kurse seit Anfang des Monats stets zwischen rund 28 und 30 Euro. Heute geht es für den Batteriespezialisten dann auf einmal über vier Prozent in den Keller. Das bedeutet nicht nur den größten Kursverlust seit Mitte August, sondern die Aktie ist damit auch gleichzeitig unter eine wichtige charttechnische Unterstützung gefallen.

Fazit: Bei BYD ist derzeit ordentlich Feuer drin. Sehen wir derzeit den Beginn einer Korrektur oder nur die lang ersehnte neue Kaufchance für unterinvestierte Anleger?

Kursverlauf von BYD der letzten drei Monate.

