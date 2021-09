Warten auf Winterkorn, Kommentar zum Dieselskandal-Prozess von Carsten Steevens

Frankfurt (ots) - Was wusste Martin Winterkorn zu welchem Zeitpunkt vom Einsatz einer illegalen Abschalteinrichtung zur Verbesserung der Emissionswerte von Dieselfahrzeugen auf dem Prüfstand? Ist der bis zum 23. September 2015 amtierende Vorstandsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns im strafrechtlichen Sinne persönlich (mit) verantwortlich für den mutmaßlich größten Wirtschaftsskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte? Auch wenn der heute 74-Jährige kurz nach Aufdeckung der Manipulationen an weltweit 11 Millionen Dieselautos durch US-Behörden vor genau sechs Jahren erklärte, die schnelle und umfassende Aufklärung habe höchste Priorität, könnte es noch sehr lange dauern, ehe die Fragen beantwortet sind.



Das aufgrund der Corona-Pandemie zweimal verschobene Strafverfahren wegen bandenmäßigen Betrugs und anderer Straftaten, das nun in Braunschweig begonnen hat, findet ohne den prominentesten Angeklagten statt. Der Beschluss des Landgerichts, das Verfahren gegen Winterkorn aufgrund der Folgen einer Hüftoperation zur gesonderten Verhandlung und Entscheidung abzutrennen, stößt sauer auf. Das zeigt nicht zuletzt eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft Braunschweig.