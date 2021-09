Verbandstag der Sparda-Banken 2021 / Stabilität durch Gemeinschaft (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Auf dem heutigen Verbandstag der Sparda-Banken sind

Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der

genossenschaftlichen FinanzGruppe in Frankfurt zusammengekommen. Unter dem Motto

"Stabilität durch Gemeinschaft" sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht

nur auf die Herausforderungen der letzten anderthalb Jahre unter dem Einfluss

der Pandemie zurück. Unter Moderation des Chefredakteurs des ZDF heute-journal,

Dr. Wulf Schmiese, richtete sich der Blick anlässlich der bevorstehenden

Bundestagswahl auf die Frage, wie in Deutschland die richtigen Schlüsse und

politischen Weichenstellungen für die Zukunft getroffen werden können, um

gestärkt aus der Krise hervorzugehen.



"Die Pandemie hat auf der einen Seite Grenzen aufgezeigt - sei es in der

Digitalisierung, der Ausstattung der Schulen oder in der Debattenkultur. Auf der

anderen Seite hat diese Prüfung auch Stärken offenbart, auf die in der Krise bis

heute Verlass war: eine große Solidarität in weiten Teilen der Bevölkerung,

Innovationskraft in der medizinischen Forschung und einer in Europa

einzigartigen Resilienz der Wirtschaft. Es hat sich gezeigt: Dort, wo die

Gemeinschaft zusammenhält, entsteht Stabilität", so Florian RENTSCH,

Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken.







Volker Bouffier, betonte die gemeinsame Verantwortung für die Gestaltung der

Zukunft des Landes in einer Krise, die mit keiner anderen vergleichbar ist.

Ausgangspunkt für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist für Bouffier das

Vertrauen. Dies sei für die Politik wie auch die Genossenschaftsbanken eine

"Grundwährung", ohne die auch die kommenden Herausforderungen schwer zu

bewältigen seien.



Im Anschluss weitete der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Prof.

Paul Kirchhof, die Perspektive auf die europäische Ebene und die wichtige Rolle

der EZB für die Stabilität der Währung aus. "Sparen ist wertvoll und

wertbildend", betonte Kirchhof in seinem Plädoyer gegen die Zinspolitik der EZB.

Man dürfe nicht zulassen, dass es zu einer gesellschaftlichen Spaltung an der

Frage der Entwertung von Sparguthaben durch die dauerhaften Negativzinsen der

EZB komme.



Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin des Handball-Bundesligaclubs

Rhein-Neckar-Löwen, berichtete über die schwierige Coronazeit aus Sicht eines

erfolgreichen Sportvereins. "Es sind uns keine Fäden gerissen, aber Corona hat

uns mitten ins Herz getroffen", so Kettemann. Nur dank des Zusammenhalts und

unermüdlichen Einsatzes von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Partnern und Fans

konnte die wirtschaftlich sehr schwierige Situation bewältigt werden.



Über den Verband der Sparda-Banken



Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist

Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er

außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der

Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der

rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in

genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen,

organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er

die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.



Über die Sparda-Gruppe



Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich

selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit mehr als vier Millionen Kunden

und dreieinhalb Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten

Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches

Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und

Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.



Pressekontakt:



Katja Riedel

Referentin des Vorstands

Public Relations



Verband der Sparda-Banken e.V.

Tower 185 - 17. Etage

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main



Tel.: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 150

Fax: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 190

E-Mail: mailto:katja.riedel@sparda-verband.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/76672/5022478

OTS: Verband der Sparda-Banken e.V.





Hauptredner und Ehrengast des Verbandstags, der Ministerpräsident Hessens,Volker Bouffier, betonte die gemeinsame Verantwortung für die Gestaltung derZukunft des Landes in einer Krise, die mit keiner anderen vergleichbar ist.Ausgangspunkt für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist für Bouffier dasVertrauen. Dies sei für die Politik wie auch die Genossenschaftsbanken eine"Grundwährung", ohne die auch die kommenden Herausforderungen schwer zubewältigen seien.Im Anschluss weitete der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Prof.Paul Kirchhof, die Perspektive auf die europäische Ebene und die wichtige Rolleder EZB für die Stabilität der Währung aus. "Sparen ist wertvoll undwertbildend", betonte Kirchhof in seinem Plädoyer gegen die Zinspolitik der EZB.Man dürfe nicht zulassen, dass es zu einer gesellschaftlichen Spaltung an derFrage der Entwertung von Sparguthaben durch die dauerhaften Negativzinsen derEZB komme.Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin des Handball-BundesligaclubsRhein-Neckar-Löwen, berichtete über die schwierige Coronazeit aus Sicht eineserfolgreichen Sportvereins. "Es sind uns keine Fäden gerissen, aber Corona hatuns mitten ins Herz getroffen", so Kettemann. Nur dank des Zusammenhalts undunermüdlichen Einsatzes von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Partnern und Fanskonnte die wirtschaftlich sehr schwierige Situation bewältigt werden.Über den Verband der Sparda-BankenDer Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main istPrüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist eraußerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung derVerbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung derrechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken ingenossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen,organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt erdie Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politischeAuseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.Über die Sparda-GruppeDie Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlichselbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit mehr als vier Millionen Kundenund dreieinhalb Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendstenRetailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftlichesMitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) undTeil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.Pressekontakt:Katja RiedelReferentin des VorstandsPublic RelationsVerband der Sparda-Banken e.V.Tower 185 - 17. EtageFriedrich-Ebert-Anlage 35-3760327 Frankfurt am MainTel.: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 150Fax: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 190E-Mail: mailto:katja.riedel@sparda-verband.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/76672/5022478OTS: Verband der Sparda-Banken e.V.