Rimini Street stellt die Vorstandsmitglieder Jay Snyder und Katrinka McCallum vor

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, führender externer Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, stellt heute Vorstandsmitglied Jay Snyder und zukünftiges Vorstandsmitglied Katrinka McCallum vor. Herr Snyder, der auf der Jahreshauptversammlung 2020 des Unternehmens in den Verwaltungsrat gewählt wurde, ist derzeit im Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschuss und im Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats tätig. Frau McCallum, deren Ernennung zum 1. Oktober 2021 wirksam wird, wird im Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats tätig sein. Nach der Ernennung von Frau McCallum wird der Vorstand von Rimini Street aus sieben Mitgliedern bestehen, darunter der CEO des Unternehmens, Seth A. Ravin, der als Vorsitzender fungiert.

Rimini Street Introduces Board Members Jay Snyder and Katrinka McCallum (Photo: Business Wire)

Jay Snyder trat im Juni 2020 dem Vorstand von Rimini Street bei und bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche in den Bereichen Hardware, Software und Dienstleistungen in seine Rolle ein. Er ist eine erfahrene Führungskraft mit einer Erfolgsbilanz und einem Ruf dafür, Weltklasse-Teams aufzubauen und Ergebnisse zu übertreffen. Derzeit ist Snyder Senior Vice President of Customer Strategy and Solutions bei UiPath, wo er die Bereiche Unternehmensberatung, Branchenvertrieb und Value Engineering für das Unternehmen leitet. Er kam zu UiPath, nachdem er als Executive Vice President und Chief Customer Officer von New Relic, Inc. tätig war, wo er für alle Aspekte des Kundenerlebnisses verantwortlich war. Vor seiner Zeit bei New Relic war Snyder 20 Jahre bei Dell Technologies (einschließlich EMC Corporation) tätig, zuletzt als Senior Vice President für globale Allianzen, Service Provider und Branchen. Snyder war auch Mitglied des Vorstands der Association for Corporate Growth Silicon Valley. Zu Beginn seiner Karriere hatte er Managementpositionen bei PeopleSoft, Inc. und Accenture inne. Snyder hat einen Bachelor of Science in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften der Bentley University.