TVS Motor Company geht strategische Partnerschaft mit der Schweizer E-Bike-Marke EGO Movement ein (FOTO)

Chennai, Indien (ots) - Die TVS Motor Company freut sich, ihre Partnerschaft mit

EGO Movement als Mehrheitsaktionär bekannt zu geben, einem schnell wachsenden

Schweizer Mobilitätsunternehmen mit einem etablierten Sortiment an

E-Mobility-Produkten und einem wachsenden Filialnetz in der Schweiz,

Liechtenstein und Deutschland. Diese Partnerschaft bekräftigt das Engagement von

TVS Motor für die Zukunft der persönlichen Mobilität.



EGO Movement verfügt über eine einzigartige Designsprache, die ein breites

Kundenspektrum in einem spannenden Markt anspricht. Eine Red Dot Design

Auszeichnung für herausragendes Design spricht Bände darüber, wie gut die EGO

Bewegung im schnell wachsenden Bereich der E-Fahrräder angenommen wird. TVS

Motor will sein Portfolio an nachhaltigen und skalierbaren persönlichen

Mobilitätslösungen und Marken im Bereich der Elektromobilität erweitern und

erkannte das Potenzial von EGO Movement. Während das Produktdesign und die

Kundenorientierung sowohl im Geschäft als auch online das anfängliche Interesse

von TVS Motor weckten, trug die Begeisterung aller im Ego Movement-Team dazu

bei, das Engagement von TVS Motor zu bestätigen, dass Norton Motorcycles im Jahr

2020 erwarb.







Venu:



Neben unserem Fokus auf bestehende Märkte zu Hause in Indien sind wir bestrebt,

in neuere Märkte, einschließlich Europa, zu expandieren, um die Zukunft der

persönlichen Mobilität zu gestalten. Wir engagieren uns für die Entwicklung

einer breiten Palette von Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Mobilitätslösungen.

Elektrofahrräder sind das Zentrum nachhaltiger Mobilität in vielen Städten in

Europa und auf der ganzen Welt, und der globale Markt wird in 5 Jahren

voraussichtlich 20 Milliarden US-Dollar betragen. Wir sind bestrebt, in diesem

Markt eine aktive Rolle zu spielen. EGO Movement , mit der Vision von Daniel und

Marie, hat ausgezeichnete Produkte und eine Marke, die sich auf ihre

einzigartige Designfähigkeit konzentriert. Wir freuen uns darauf, die Marke zu

pflegen und deutlich auszubauen und sind sicher, dass wir in verschiedenen

Bereichen einen Mehrwert haben werden. Ich freue mich, dass einige der

Designsprachen in andere Geschäftsbereiche der TVS Motor Company übersetzt

werden. In Zukunft sehe ich mehrere Verkehrsträger, die verschiedene Lösungen

anbieten. Die Niederlande, Deutschland und die Schweiz machen 80% des

bestehenden E-Bike-Marktes aus, da diese Urbanisierungsanforderung weiterhin im

Überfluss vorhanden ist, wird TVS Motor in der Lage sein, ein neues Kapitel

sowohl in seiner Unternehmensgeschichte als auch in der globalen persönlichen Seite 2 ► Seite 1 von 2



Apropos Übernahme, Joint Managing Director der TVS Motor Company - SudarshanVenu:Neben unserem Fokus auf bestehende Märkte zu Hause in Indien sind wir bestrebt,in neuere Märkte, einschließlich Europa, zu expandieren, um die Zukunft derpersönlichen Mobilität zu gestalten. Wir engagieren uns für die Entwicklungeiner breiten Palette von Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Mobilitätslösungen.Elektrofahrräder sind das Zentrum nachhaltiger Mobilität in vielen Städten inEuropa und auf der ganzen Welt, und der globale Markt wird in 5 Jahrenvoraussichtlich 20 Milliarden US-Dollar betragen. Wir sind bestrebt, in diesemMarkt eine aktive Rolle zu spielen. EGO Movement , mit der Vision von Daniel undMarie, hat ausgezeichnete Produkte und eine Marke, die sich auf ihreeinzigartige Designfähigkeit konzentriert. Wir freuen uns darauf, die Marke zupflegen und deutlich auszubauen und sind sicher, dass wir in verschiedenenBereichen einen Mehrwert haben werden. Ich freue mich, dass einige derDesignsprachen in andere Geschäftsbereiche der TVS Motor Company übersetztwerden. In Zukunft sehe ich mehrere Verkehrsträger, die verschiedene Lösungenanbieten. Die Niederlande, Deutschland und die Schweiz machen 80% desbestehenden E-Bike-Marktes aus, da diese Urbanisierungsanforderung weiterhin imÜberfluss vorhanden ist, wird TVS Motor in der Lage sein, ein neues Kapitelsowohl in seiner Unternehmensgeschichte als auch in der globalen persönlichen