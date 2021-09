Kanadische Patentanmeldung kontrastierend beleuchteter manipulationssicherer Pflanzenversandbehälter zugelassen

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -THC.CSETHCBF - OTCTFHD.FTHC BioMed Intl Ltd. (" THC BioMed " oder das " Unternehmen ") freut sich,bekannt geben zu können, dass es vom kanadischen Patent- und Markenamt einenZulassungsbescheid für seine Patentanmeldung für die Erfindung eineskontrastbeleuchteten, manipulationssicheren Pflanzenversandbehälters erhaltenhat. Der Zulassungsbescheid ist keine Erteilung von Patentrechten, sondern eineMitteilung des Prüfers, dass die Anmeldung zugelassen wird.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Mitteilung nichtüberprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder dieRichtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.Pressekontakt:Präsident und CEO: John Miller, THC Biomed Intl Ltd, Tel.: 1-844-THCMEDS,E-Mail: info@thcbiomed.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148653/5022499OTS: THC BioMed Intl Ltd.