Tarifvertrag der Bahn - Warum nicht gleich so?

Im Machtkampf der beiden Gewerkschaften, der sich durch dasTarifeinheitsgesetz verschärft hat, hat die kleinere GDL Boden gutgemacht, dennder Vertrag gilt auch für Mitarbeiter in der Verwaltung und in Werkstätten. Und:Die Tarifpartner haben sich auf einen Mechanismus geeinigt, um festzustellen,welche Organisationen die größere in den einzelnen der rund 300 Bahn-Betriebeist. Selbst wenn das Management der EVG dieselben Modalitäten anbieten will, istes möglich, dass mache Mitglieder zur renitenten GDL wechseln. Konfliktpotenzialbleibt selbst nach dieser Tarifrunde. Davon, bei der Bahn die erste Geige zuspielen, ist die GDL weit entfernt. Für die Kunden indes ist das Wichtigste: MitStreiks ist erst einmal Schluss.