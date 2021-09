WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat für seine geplanten gewaltigen Investitionen ins Soziale geworben und ein wirtschaftliches Umdenken gefordert. Das Land sei an einem Wendepunkt angelangt, sagte Biden am Donnerstag in Washington.

Lange Zeit hat demnach die US-Wirtschaft für große Konzerne und Spitzenverdiener gut funktioniert. Die Reichen seien in den vergangenen Jahren deutlich reicher geworden und hätten von großen Steuererleichterungen profitiert, während viele Normalbürger Schwierigkeiten hätten, über die Runden zu kommen, so Biden. Dies sei "einfach ungerecht". Es sei an der Zeit, Arbeitnehmern und Familien Steuererleichterungen zu gewähren und sie zu entlasten, etwa bei den Kosten für Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen.