Rackspace Data Freedom eliminiert Cloud-Lock-in sowie unkontrollierbare Übertragungskosten

„Die Gebühren für das Abziehen der eigenen Daten sind ein Problem, mit dem Unternehmen schon seit Jahren zu kämpfen haben. Bisher hat jedoch kein Anbieter eine intuitive Lösung für die Verwaltung dieser Kosten oder eine Größenordnung angeboten, die unserer nahe kommt“, so Michael Levy, Director of Product von Rackspace Technology. „Mithilfe unseres Konnektivitäts- und Rechenzentren-Ökosystems unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre öffentlichen Cloud-Übertragungskosten effektiver zu verwalten und gewährleisten Multicloud-Datenzugriff.“

Laut einer kürzlich von IDC durchgeführten Umfrage unter mehr als tausend US-Führungskräften im Bereich Technologie mit dem Titel Future-Proofing Storage , gaben 99 % der Befragten an, dass für sie mindestens einmal im Jahr geplante oder ungeplante Gebühren für das Abziehen anfallen.* Rackspace Data Freedom bietet die Möglichkeit, die Datenhoheit zu bewahren und die Flexibilität eines Multicloud-Ansatzes zu nutzen. Alle Anwendungen und nativen Toolsets rufen unabhängig von der Cloud, in der sie sich befinden, dasselbe Datenverzeichnis auf, wodurch kostspielige Replikationen überflüssig werden. Alle Daten, die in eine Public Cloud übertragen werden müssen, werden mit ermäßigten Raten für das Abziehen der Daten gehandelt, wenn sie anschließend in eine andere Cloud übertragen werden. Dadurch werden kostspielige Übertragungskosten reduziert, unter denen die Mehrheit der Public-Cloud-Benutzer leiden.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Rackspace Data Freedom gehören:

Kostenmanagement: Benutzer von Rackspace Data Freedom können große Datenmigrationen in die Public Cloud vermeiden und durch die Nutzung des privaten Netzwerks von Rackspace Technology im Gegensatz zum öffentlichen Internet Einsparungen bei den Übertragungskosten von bis zu 83 % erzielen.

Freie Verfügbarkeit von Informationen: Mithilfe von RackConnect Global können Benutzer mehrere private virtuelle Verbindungen mit geringer Latenz über eine ausfallsichere physische Verbindung aus der disaggregierten Speicherumgebung aufrechterhalten, sodass Anwendungen und Toolsets über mehrere öffentliche Cloud-Anbieter und Zonen hinweg als nahtloses Ganzes funktionieren.