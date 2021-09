EnableX präsentiert App Visual Builder, ein Tool zur Vereinfachung der Entwicklung und Anpassung von Video-Meeting-Apps

Zur Unterstützung von Softwareentwicklern, die keine Erfahrung in der Videocodierung haben, bieten viele führende Kommunikationsanbieter seit kurzem Lösungen für die Videoeinbettung an, die vorgefertigte Benutzeroberflächenvorlagen in Form von Iframe-Code für die einfache Integration in Anwendungen und Browser enthalten. Software-Entwickler sind jedoch durch vordefinierte UI-Elemente eingeschränkt und müssen zusätzlichen Code schreiben, wenn sie größere Anpassungen und Funktionen benötigen. Mit dem EnableX Visual Builder-Tool wird sich dies für immer ändern, da sowohl Entwickler als auch Nicht-Entwickler jetzt schnell eine voll funktionsfähige App erstellen können, indem sie die gewünschte Videokonferenzgröße, Videoraster, Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen sowie Design und Layout entsprechend ihrer Marke und ihren Bedürfnissen auswählen.

Pankaj Gupta, CEO und Gründer von EnableX.io, erläutert den EnableX Visual Builder: „Unternehmen wollen ihren Kunden einzigartige, marken- und anwendungsspezifische Lösungen anbieten, ohne dabei Zeit und Kosten für die Entwicklung zu opfern oder sich mit einer begrenzten, vorgefertigten Benutzeroberfläche begnügen zu müssen. Der Video Visual Builder dient als ‚leere Leinwand', die es ihnen ermöglicht, ihre Kreativität auf UI/UX auszudrücken, ohne dass eine Codierung erforderlich ist."

„Dies ist ein großer Schritt nach vorne, insbesondere für Entwickler und Unternehmen, für die das visuelle Design nicht auf Kosten einer komplizierten Programmierung gehen soll. Wir freuen uns und sind stolz darauf, der erste CPaaS-Anbieter zu sein, der diesen Unternehmen mit unserer einzigartigen Lösung eine solche Granularität und Flexibilität bietet", fügte er hinzu.

Mit EnableX Visual Builder können Unternehmen aus einer Vielzahl von Funktionen wählen, darunter Host-Kontrollen, Cloud-Aufzeichnung, Breakout-Räume, Live-Streaming, Hintergrundunschärfe, Anrufanalyse und vieles mehr. Da die Plattform eine Raumgröße von bis zu 100 Personen pro Videoanruf unterstützt, lassen sich mit ihr problemlos Anwendungen für alle Arten von Geschäftsanforderungen erstellen.

Was die Anpassung betrifft, so können Unternehmen nicht nur die Anruffunktionen, das Layout der Videodarstellung und die Funktionalität auswählen, sondern auch eine Bibliothek mit Farbpaletten, attraktiven Layouts, schönen Symbolen und beeindruckenden Bildern zur Verfügung stellen, um ihre Branding-Anforderungen zu erfüllen.

Darüber hinaus kann die Videokommunikation über das sichere und globale Netzwerk von EnableX sowohl über das Internet als auch über das öffentliche Telefonnetz erfolgen, so dass die Kommunikation überall und mit jedem erfolgen kann. Die Lösung funktioniert sowohl auf dem Handy als auch auf dem Desktop und bietet so geräteübergreifend Funktionalität.

Eine Testversion der Lösung kann zur Verfügung gestellt werden. Melden Sie sich hier an

Informationen zu EnableX.io

EnableX.io, ein Produkt von vCloudx, ist eine Kommunikationsplattform für die Integration von Echtzeitkommunikation in Anwendungen und Websites. Die skalierbare und sichere globale Plattform bietet Entwicklern und Dienstanbietern leistungsstarke APIs zur einfachen Erstellung von Video-, Sprach- und Messaging-Konversationen. Von One-to-One-Chats bis hin zu groß angelegten Übertragungen macht EnableX.io die Kommunikation flexibler und persönlicher und hilft Unternehmen, in der digitalen Welt die Nase vorn zu haben.

EnableX.io wurde 2017 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in den APAC-Ländern fest verankert. Mit einem Team von mehr als 50 leidenschaftlichen Technologen stellt das Unternehmen den Status quo ständig in Frage, und unterstützt sowohl Fortune-500-Unternehmen als auch Start-ups auf der ganzen Welt mit seiner hochgradig interaktiven und einnehmenden Kundenerlebnisplattform.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1626511/Enablex_Logo.jpg