Shutterstock startet nationale TV-Kampagne, 100 % Shutterstock, zur führenden Markenauffrischung

NEW YORK, 17. September 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute den Start ihrer neuen Markenkampagne und des TV-Spots 100 % Shutterstock bekannt. Die TV-Kampagne, die ausschließlich mit Shutterstock-Inhalten erstellt wurde, zeigt die Fähigkeit der Kreativplattform, kreatives Potenzial von der Inspiration bis zum fertigen Produkt zu fördern und freizusetzen. Der TVC, der von den Shutterstock Studios und der RSA Films der Ridley Scott Creative Group koproduziert wurde, fragt Kreative: „Was können Sie mit 100 % Shutterstock kreieren?"

Die neue Kampagne, die von Shutterstock Studios und RSA Films produziert wurde, inspiriert Kreative, sich vorzustellen, was sie mit Shutterstocks Assets in den Bereichen Editorial, 3D, Musik, Studios und mehr schaffen können

Die Nachfrage nach kreativen Lösungen und Inhalten ist seit Beginn der Pandemie dramatisch gestiegen, was zu einem Bedarf an kosteneffizienteren und flexibleren Diensten geführt hat, die den Bedingungen der Telearbeit und Budgetbeschränkungen gerecht werden. Trotz des weit verbreiteten Zugangs zu Tools und Ressourcen für Kreative fehlt es an einem kohärenten Arbeitsablauf, so dass die Kreativen ständig zwischen verschiedenen Ressourcen wechseln müssen. 100 % Shutterstock ermöglicht es Kreativen, diese Herausforderung zu meistern, indem sie ihren gesamten Prozess auf einer Plattform beginnen und beenden und dabei volle Flexibilität beim kreativen Konzept behalten. Die Kampagne zielt darauf ab, den Umfang und die Wahrnehmung des gesamten Shutterstock-Angebots zu erweitern und den Wandel der Positionierung des Unternehmens von einem reinen Bildanbieter zu einer intelligenten Kreativplattform zu verdeutlichen.

„Es gibt keinen besseren Weg, Ihren Kunden zu zeigen, was Sie können, als es ihnen zu zeigen. Unser neuer Werbespot demonstriert die grenzenlosen kreativen Möglichkeiten, die man mit 100 % Shutterstock erreichen kann", sagt Rion Swartz, VP of Brand Marketing bei Shutterstock. „Shutterstock definiert neu, was Kreativität bedeutet und wie die Erstellung von Inhalten erfolgt. 100 % Shutterstock ist ein wichtiger Moment für die Marke, denn wir beweisen, dass wir ein innovativer kreativer Partner für Privatpersonen und Unternehmen jeder Größe sind. Unser Ziel ist es, die Wahrnehmung dessen zu erweitern, was Kreative mit unserem erstaunlichen Katalog an Assets tun können, und unsere Dienstleistungen hervorzuheben, mit denen Sie Ihre Ideen in die Tat umsetzen können. In unserem Werbespot geht es darum, alle Ressourcen zu feiern, die auf einer Plattform verfügbar sind - von redaktionellen und benutzerdefinierten Inhalten über unser Studio-Angebot bis hin zu Video, Musik und 3D-Rendering, die natürlich zu 100 % von Shutterstock stammen."