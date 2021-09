Peking (ots/PRNewswire) - Die Sportbegeisterung in China erreichte am

Mittwochabend einen neuen Höhepunkt, als in Xi?an, der Hauptstadt der

nordwestchinesischen Provinz Shaanxi, die wichtigste Multisportveranstaltung des

Landes eröffnet wurde.



"Ich erkläre die 14. Nationalen Spiele der Volksrepublik China für eröffnet",

verkündete der chinesische Präsident Xi Jinping bei der Eröffnungsfeier der alle

vier Jahre stattfindenden Spiele, die auch als Chinas "Mini-Olympiade"

bezeichnet werden





Das Ereignis findet inmitten eines vollen nationalen Sportkalenders statt. Beiden Olympischen Spielen in Tokio, die von Juli bis August stattfanden, gewannChina 38 Gold-, 32 Silber- und 18 Bronzemedaillen und erreichte damit diegleiche Anzahl an Goldmedaillen wie bei den Olympischen Spielen in London 2012und erzielte damit das beste Ergebnis bei einer Olympiade in Übersee. Bei denParalympischen Spielen in Tokio, die Anfang des Monats zu Ende gingen, hat dasLand mit 207 Medaillen (96 Gold-, 60 Silber- und 51 Bronzemedaillen) denMedaillenspiegel angeführt.Außerdem wird Peking im kommenden Februar die Olympischen Winterspieleausrichten und damit die erste Stadt sein, die sowohl Sommer- als auchWinterolympiaden ausrichtet.Wahrer ChampionDie 1959 eingeweihten Nationalen Spiele sind die prestigeträchtigste inländischeSportgala in China. Die 14. Nationalen Spiele stehen unter dem Motto "Spiele füralle, gemeinsam im Denken und Handeln" und umfassen insgesamt 54 Sportarten und595 Veranstaltungen, von denen 35 Sportarten und 410 Veranstaltungen fürSpitzensportler und die übrigen für Breitensportprogramme bestimmt sind.Mehr als 12 000 Athleten aus den Provinzen, Gemeinden und autonomen RegionenChinas, den Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macao, dem Produktions- undBaukorps von Xinjiang und bestimmten Sportverbänden werden an den Spielenteilnehmen, die bis zum 27. September dauern.Es war das dritte Mal, dass Präsident Xi an der Eröffnungsfeier der Spieleteilnahm, seit er 2013 chinesischer Präsident wurde.Er ist ein begeisterter Sportfan und interessiert sich für eine Vielzahl vonSportarten, darunter Fußball, Volleyball und Schwimmen. Bei seinen Aktivitätenim In- und Ausland steht der Sport ganz oben auf seiner Agenda. Er besuchte dieAustragungsorte der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, traf sich mitVertretern des chinesischen Frauen-Volleyballteams, nahm an der Eröffnungsfeierder Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi teil und sah sich einJugendfußballspiel in Deutschland an.