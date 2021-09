KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Ende des Bahnstreiks:

"Aufatmen. Das ist die erste Reaktion der meisten Menschen auf die Einigung zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL im aktuellen Tarifstreit. Reisenden und Pendlern bleibt nun ein womöglich unbefristeter Streik in der Woche der Bundestagswahl oder in den Herbstferien erspart. Ein Glück! Warum nicht gleich so? Die Antwort auf diese Frage zerstört leider ein Stück der Einigungs-Euphorie. Denn der Grundkonflikt ist keineswegs gelöst. Die kleine GDL und die große EVG werden auch weiterhin um Mitglieder und Einfluss ringen. Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass der Konflikt wieder aufbrechen wird. Bei der Bahn gilt: Nach dem Streik ist vor dem Streik."/yyzz/DP/men