Noch im Frühjahr 2020 markierte der Euro gegenüber dem Schweizer Franken einen Tiefpunkt bei 1,0505 CHF, anschließend wechselte der Trend äußerst dynamisch in die entgegengesetzte Richtung und brachte erste Kursgewinne an 1,0915 CHF hervor. Im ersten Quartal dieses Jahres erfolgt eine zweite große Kaufwelle an 1,1151 CHF und somit eine mittelfristige Hürde knapp darüber gelegen. Zwischen Anfang März und dieser Woche hat das Paar wieder einmal abwärts konsolidiert, konnte sich aber im Bereich von 1,0750 CHF fangen und sogar den diesjährigen Abwärtstrend überwinden. Dadurch wird nun ein Kaufsignal sehr wahrscheinlich.

EMA 50 jetzt Support

Sollte es nun zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs mindestens oberhalb von 1,0885 CHF kommen, würden weitere Ziele bei 1,0947 CHF und am EMA 200 bei 1,0973 CHF aktiviert werden. Hier könnte man dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX0ZT2 ins Spiel bringen. Kursrücksetzer unter 1,0835 CHF würden dagegen direkte Rückfallrisiken in den vorausgegangenen Abwärtstrend aufdecken, Abschläge auf 1,0811 und darunter auf die Unterstützung der letzten Monate um 1,0742 CHF blieben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.