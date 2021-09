Basilea präsentiert auf ESMO-Kongress vollständige Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Derazantinib bei Patienten mit FGFR2-Fusions-positivem iCCA

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute die Veröffentlichung der aktualisierten Wirksamkeits- und Sicherheitsergebnisse von Kohorte 1 der Phase-2-Studie FIDES-01 auf dem Kongress der europäischen Gesellschaft für medizinische Onkologie (ESMO) bekannt, der vom 16. bis 21. September 2021 als virtuelle Veranstaltung abgehalten wird. In dieser Kohorte wurde Basileas Fibroblasten-Wachstumsfaktorrezeptor- (FGFR) Inhibitor Derazantinib bei Patienten mit FGFR2-Fusions-positivem fortgeschrittenem oder metastasiertem intrahepatischem Cholangiokarzinom (iCCA) untersucht, einer Form von Gallengangkrebs.

Patienten mit fortgeschrittenem iCCA haben eine schlechte Prognose. Bei der derzeitigen Standard-Chemotherapie beträgt die durchschnittliche (Median) Gesamtüberlebenszeit weniger als ein Jahr.1

In die Kohorte 1 der FIDES-01-Studie waren 103 iCCA-Patienten mit bestätigten FGFR2-Fusionen aufgenommen worden.2 Seit der Bekanntgabe der ersten Topline-Ergebnisse Anfang Februar 2021 wurden im Rahmen der Nachbeobachtung weitere Patientendaten erfasst, die eine Verbesserung der Wirksamkeitsergebnisse im Laufe der Zeit zeigten. Zum Stichtag Anfang August für die auf dem ESMO-Kongress vorgestellten Daten, lag die Krankheitskontrollrate (Disease Control Rate, DCR) bei 75.7 %. Darunter befanden sich 22 Patienten mit einem partiellen Ansprechen als bestem objektiven Ansprechen, was einer objektiven Ansprechrate (Objective Response Rate, ORR) von 21.4 % entspricht. Wichtig ist, dass sich das progressionsfreie Überleben (Progression-free Survival, PFS) weiter verbessert hat, und zwar auf 8.0 Monate (zuvor: 7.8 Monate). Die Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung (Time to Progression, TTP) betrug bei der Behandlung mit Derazantinib 8.1 Monate und war damit deutlich länger als die TTP von nur 4.5 Monaten, welche für die Krebstherapie beobachtet wurde, die Studienpatienten vor dem Eintritt in die Studie erhalten hatten.

Die durchschnittliche (Median) Gesamtüberlebensdauer belief sich auf 15.9 Monate, wobei sich immer noch Patienten in der Nachbeobachtung befinden. Wie auf dem ESMO-Kongress berichtet wurde, wies Derazantinib ein ausgesprochen gut handhabbares Nebenwirkungsprofil auf, mit einer geringen Inzidenz von Wirkstoffklasse-typischen Nebenwirkungen wie Nagelschädigungen, Stomatitis (Entzündungen im Mund), Hand-Fuss-Syndrom oder Schädigungen der Retina (Netzhaut).