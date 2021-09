Seit Ende 2020 läuft in Deutschland die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Zwischenzeitlich hatte sich das Impftempo auf 700.000 Impfungen pro Tag beschleunigt. Derzeit hat aber eine Impfmüdigkeit eingesetzt. Nur noch rund 175.000 Menschen lassen sich pro Tag eine Spritze mit Biontech, Moderna, AstraZeneca oder Johnson und Johnson verabreichen. Zu Spitzenzeiten waren es 500.000 bis eine Millionen Impfungen pro Tag. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie rücken Auffrischungsimpfungen und die globale Verteilung der Impfdosen in den Fokus, nachdem die Wirksamkeit speziell bei der Delta-Variante nachlässt. Aktuelle Studien aus Israel belegen, dass sich die Schutzwirkung des Biontech-Impfstoffs auf 64 Prozent verringert. Dem gegenüber blieb die Schutzwirkung gegen die Alpha-Variante bei 92 Prozent. Wie groß der Bedarf an Booster-Impfungen am Ende wirklich sein wird, bleibt vorerst schwer abzuschätzen. Analysten gehen bisher davon aus, dass Biontech und Moderna nicht zuletzt dank der Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen 2022 ähnlich hohe Umsätze einfahren werden wie im laufenden Jahr. Längerfristig könnte sich der Markt ähnlich entwickeln wie der Grippe-Markt, wo viele Personen jährlich neue Impfungen erhalten.

Zum Chart

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung ausgebildet. Die Kursentwicklung hat sich seit Anfang April 2021 noch einmal intensiviert. So notierte der Kurs Anfang April bei 110 US-Dollar und hat sich seit dem in der Spitze mit 464,00 US-Dollar noch einmal mehr als vervierfacht. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemie für BioNTech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August bei 464,00 US-Dollar markiert. Dass die Bäume nicht so schnell in den Himmel wachsen, mussten auch die BioNTech-Aktionäre erkennen, nachdem der Kurs vom All Time High wieder um rund 24 Prozent nachgab. Aktuell ist eine Kursstabilisierung am Level von 316,71 US-Dollar im Gange, von der aus die nächsten Hochs in Angriff genommen werden können. Mittelfristig sollte der Wert aufgrund der vollen Pipeline an revolutionären Therapien und der globale Vertrieb des Massenproduktes Corona-Impfung einen Aufwärtskurs weiter unterstützen.

