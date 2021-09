Lynx Global erweitert das Führungsteam mit der Ernennung des Chief Product Officers

John Schaub, eine Führungspersönlichkeit im Industriesektor, tritt dem Team bei und wird sich der Schaffung der Infrastruktur für eine einheitliche Zahlungsplattform widmen

Vancouver, BC, Kanada, 17. September 17, 2021: Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX) (OTC Pink: CNONF) (FWB: 3CT0) („Lynx“ oder das „Unternehmen“) gab die Ernennung von John Schaub zum Chief Product Officer bekannt. Mit seiner Expertise im Aufbau von Finanzdienstleistungslösungen und der Erfahrung aus Führungspositionen in den Bereichen Bankwesen, Verhinderung von Zahlungsbetrug, Versicherung, Compliance und Analyse wird John maßgeblich am Aufbau der Infrastruktur des Unternehmens für eine einheitliche Zahlungsplattform beteiligt sein.

„Wir freuen uns sehr, John Schaub bei der Ergänzung unserer Akquisitionsstrategie um eine einheitliche Zahlungsplattform an der Seite zu haben. John wird sich der erfolgreichen Implementation und Ausführung widmen. Wir sind zuversichtlich, dass er das Unternehmen, dank seiner weitreichenden Kenntnis und Erfahrung im Industriesektor, fachkundig lenken und führen und dadurch bedeutend zur Entwicklung unserer Plattform beitragen wird“.

- Michael Penner, Chief Executive Officer, Lynx Global Finance

John bringt weitgefächerte Erfahrung und insbesondere bedeutende Erfahrung im kanadischen Credit Union-System mit sich. Während seiner beruflichen Laufbahn war er außerdem führend an verschiedenen wichtigen Projekten, wie z. B. der Schaffung des größten Betrugsmanagementdienstes in Kanada in Partnerschaft mit Everlink Payment Services Inc., beteiligt. In jüngster Vergangenheit war Herr Schaub als CEO von CUPP Insurance (einem Tochterunternehmen von Central 1) tätig.

„Ich freue mich auf die Möglichkeit, Lösungen zu schaffen, die digitales Banking für neue, unterversorgte Märkte liefern. Riesige potenzielle Märkte sind unerschlossen, und die Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Partnern bei der reibungslosen Integration unserer Zahlungsinfrastruktur in die neue digitale Wirtschaft ist eine unglaubliche Chance.

- John Schaub, Chief Product Officer, Lynx Global Finance

Das Unternehmen freut sich außerdem, den Abschluss der letzten Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) bekanntzugeben. Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots gab das Unternehmen 3.923.200 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,25 CAD pro Einheit und einem Bruttoertrag von 980.800.00 CAD aus. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem kompletten, übertragbaren Warrant zum Kauf von Stammaktien (ein „Warrant“). Jeder komplette Warrant ist zum Kauf einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 CAD pro Aktie bis zum 17. September 2023 ausübbar. Lynx beabsichtigt, den Nettoertrag aus dem Angebot zur Entwicklung des Geschäfts- und Arbeitskapitals des Unternehmens zu verwenden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere und alle Aktien, die durch die Ausübung derartiger Wertpapiere ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 18. Januar 2022 abläuft.