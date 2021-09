Lanxess Raises Prices for Hexanediol Due to Higher Energy Costs Autor: PLX AI | 17.09.2021, 09:06 | 44 | 0 | 0 17.09.2021, 09:06 | (PLX AI) – Lanxess increases prices for hexanediol by EUR 300 per metric ton.The reason for the adjustment is the significant rise in energy costs over the past monthsHDO is an important precursor for high performance coatings, fibers, adhesives, … (PLX AI) – Lanxess increases prices for hexanediol by EUR 300 per metric ton.The reason for the adjustment is the significant rise in energy costs over the past monthsHDO is an important precursor for high performance coatings, fibers, adhesives, … (PLX AI) – Lanxess increases prices for hexanediol by EUR 300 per metric ton.

The reason for the adjustment is the significant rise in energy costs over the past months

HDO is an important precursor for high performance coatings, fibers, adhesives, polyurethanes, polycarbonate diols, and a reactive diluent for epoxy resins



