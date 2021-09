Evergande-Risiko: Industriemetalle verlieren, Gold kann aber nicht profitieren!

Die Industriemetalle bluten unter einer möglichen Pleite des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Warum Gold aber nicht profitiert, bleibt das Geheimnis der Future-Händler in New York.

Industriemetallpreise unter Druck

Die Folgen einer Pleite wären also realwirtschaftlich gravierend und nicht nur ein Problem für den chinesischen Finanzsektor. Manche vergleichen das Risiko mit dem von Lehman Brothers 2008. So weit würden wir keinesfalls gehen, das ist übertrieben. Aber nach 1997 ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass von Asien aus Schockwellen über die Weltbörsen laufen könnten. Evergrande ist vor allem und erst einmal ein chinesisches Problem und nur die Regierung in Beijing könnte mit Krediten oder einer direkten Finanzspritze für Ruhe sorgen. Klar ist aber auch: Mit dem chinesischen Immobilienmarkt kommen auch die Rohstoffmärkte unter Druck. So hat Eisenerz seit dem Hoch im Juli bereits 50 Prozent an Wert verloren, auch die Highflyer Aluminium und Kupfer gaben zuletzt nach. Der Rohstoffindex an der LME in London steht seit Tagen unter Druck.

Gold profitiert nicht von Sorgen

Der Goldpreis müsste in diesem unsicheren Umfeld eigentlich der klare Profiteur als sicherer Hafen sein, doch Gold macht derzeit nicht das, was es sollte. Stattdessen ging es aber mit dem Preis am gestrigen Donnerstag in einem Rutsch um fast 50 Dollar bergab. Aktuell versuhct Gold eine Konsolidierung oberhalb von 1.760 US-Dollar zu erreichen. Neben der Unsicherheit um den chinesischen Immobilienmarkt sollte Gold derzeit auch von den niedrigen Zinsen und der hohen Inflationsrate profitieren. Doch derzeit wird dies am Future-Markt in New York ignoriert.