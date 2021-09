Grifols erwirbt mit der Tiancheng Pharmaceutical Holdings den größten Aktionär von Biotest / Zugang zu Plasmatherapien wird verbessert

Barcelona, Spanien (ots) - · Grifols wird das bestehende Aktienkapital der

Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings für 1,1 Milliarden Euro erwerben.

Die Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings ist Eigentümerin von 90% der

Biotest-Stammaktien und 1% der Biotest-Vorzugsaktien.



· Die Transaktion bewertet das Eigenkapital von Biotest mit 1,6 Milliarden Euro.

Grifols wird ferner ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Aktien von Biotest

unterbreiten.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

· Biotest ist ein deutsches börsennotiertes Gesundheitsunternehmen, das aufinnovative Hämatologie und klinische Immunologie spezialisiert ist. Es verfügtüber eine attraktive Pipeline neuartiger Proteine, die das Produktportfolio vonGrifols ergänzen.· Die Bündelung der Kräfte von Biotest und Grifols wird die Verfügbarkeit vonPlasmatherapien erhöhen und den Zugang von Patienten zu Plasmamedikamentenweltweit verbessern.· Diese Akquisition wird Grifols' Branchenpositionierung deutlich stärken, indemsie die Pipeline und die Marktstellung des Unternehmens forciert und erweitertund so die Wirtschaftlichkeit und die Margen im Bereich Plasma verbessert.· Es ist geplant, mit innovativen Therapien, Umsatz- und Kostensynergienzusätzlichen Wert zu schaffen und Umsatzwachstum und Margenexpansionvoranzutreiben: mehr als 7 Milliarden Euro kombinierter Umsatz, mehr als 2Milliarden Euro EBITDA, eine EBITDA-Marge von über 30% und ein Verschuldungsgradvon unter 3,5x bis 2024.· Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden undweiteren Bedingungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres2022 abgeschlossen sein.Grifols gab heute seine Vereinbarung mit Tiancheng International InvestmentLimited (ein in Hongkong registriertes Privatunternehmen) über den Erwerb von100% der Aktien der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG für 773Millionen Euro und ein Darlehen in Höhe von 313 Millionen Euro bekannt. DieTiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG ist die deutsche Gesellschaft,die 89,88% der Biotest-Stammaktien und 1,08% der Biotest-Vorzugsaktien hält.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ist ein weltweit führendes Unternehmender Gesundheitsbranche, das sich seit mehr als 110 Jahren der Verbesserung derGesundheit und des Wohlbefindens der Menschen widmet und Vorreiter im Bereichder aus Plasma gewonnenen Arzneimittel, der Transfusionsdiagnostik und derLösungen für Krankenhausapotheken ist.Bei der Transaktion wurden das Eigenkapital und der Unternehmenswert von Biotestmit rund 1,6 Milliarden Euro bzw. 2 Milliarden Euro bewertet.