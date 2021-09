WIESBADEN (ots) - * Schulen und Kitas meldeten 2020 zusammen über 19 000

Kinderschutzfälle



* Im Frühjahr 2020 haben sich die von Schulen gemeldeten Fälle mehr als halbiert



* Zeitgleich gingen auch die von Kitas gemeldeten Fälle um etwa ein Drittel

zurück





* 70 % aller von Schulen und Kitas gemeldeten Kinder waren jünger als 12 JahreIm Corona-Jahr 2020 stellten die Jugendämter in Deutschland bei 60 551 Kindernund Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung fest. Bei weiteren 66 557Minderjährigen kamen die Behörden zu dem Ergebnis, dass zwar keineKindeswohlgefährdung, aber Hilfe- oder Unterstützungsbedarf vorlag. In 15 % oder19 028 dieser insgesamt 127 108 Kinderschutzfälle kam der Hinweis von einerSchule oder Kindertagesstätte (einschließlich Kindertagespflege). Fachleutehatten vor dem ersten Corona-Lockdown im Jahr 2020 davor gewarnt, dass ein Teilder Kinderschutzfälle durch die vorübergehenden Schul- und Kitaschließungenunentdeckt bleiben könnte. Neue monatliche Ergebnisse des StatistischenBundesamtes (Destatis) zeigen nun, dass die Meldungen von Schulen und Kitas imFrühjahr 2020 tatsächlich zeitweise stark zurückgegangen sind."Insbesondere im April und Mai 2020 ? also einen Monat nach den erstencoronabedingten Schulschließungen im März und April ? lagen die von Schulengemeldeten Kinderschutzfälle deutlich unter dem Vorjahresniveau", sagt ManuelaNöthen, Expertin für Kinder- und Jugendhilfestatistik im StatistischenBundesamt. "Zeitgleich nahmen auch die von Kitas gemeldeten Fälle ab, jedochnicht so stark wie bei Schulen. Damit bestätigt die Statistik die Einschätzungverschiedener Fachleute, dass im Zuge des Lockdowns im Frühjahr 2020 wenigerKinderschutzfälle aus den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen gemeldetwurden", so Nöthen weiter.Schulen: Im April und Mai 2020 weniger als halb so viele Fälle wie im VorjahrDen neuen Monatsergebnissen zufolge sank die Zahl der von Schulen gemeldetenKinderschutzfälle von 1 476 im März 2020 auf 674 Fälle im April. Damit hat sichdieser Wert nicht nur gegenüber dem Vormonat, sondern auch im Vergleich zumApril des Vorjahres (1 435 Fälle) mehr als halbiert. Im Mai 2020 stieg die Zahlder von Schulen gemeldeten Kinderschutzfälle wieder etwas an (729 Fälle), waraber weiterhin nur etwa halb so hoch wie im Mai des Vorjahres (1 433 Fälle). Inden Sommermonaten Juni, Juli und August ? in denen das Niveau ferienbedingt inder Regel niedriger ausfällt ? näherten sich die Fallzahlen dann wieder denVorjahreswerten an, blieben aber weiterhin unter deren Niveau. Erst im Herbstund Winter 2020 überschritt die Zahl der von Schulen gemeldetenKinderschutzfälle dann die Fallzahlen von 2019.