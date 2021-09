--------------------------------------------------------------------------------

Starke Dynamik im Kerngeschäft und Ergebnis vor Steuern deutlich gesteigertHalbjahresergebnisWien -- Starke Dynamik im Kerngeschäft:Assets under Management: +26%Depotvolumen: +35%- Kundenforderungen aus Kreditgeschäft legen um 29% zu- Anhaltend hohe Kernkapitalquote als solides Fundament- Ergebnis vor Steuern konnte deutlich auf EUR 3,81 Mio gesteigert werden- Positionierung als dynamische Spezialbank mit klarer Fokussierung aufSachwert- und Kapitalmarktkompetenz als Grundlage für weiteres WachstumWien, 17. September, 2021.Nach Bereinigung der COVID-19 bedingten Altlasten des Vorjahres setzt die WienerPrivatbank ihren Wachstumskurs fort und legt im Ergebnis deutlich zu. Im Zugeder schrittweisen Stabilisierung der Pandemie aufgrund der fortschreitendenImmunisierung der Bevölkerung haben sich die Aktienmärkte deutlich erholt undauch die realwirtschaftlichen Entwicklungen zeigen positive Signale. Davonkonnte auch die Wiener Privatbank in ihrem Geschäftsverlauf profitieren. Durchgestiegene Marktpreise kam es nicht nur zu einer verbesserten Bewertung derDepotvolumina sondern es gab im ersten Halbjahr auch einen deutlichenSubstanzzuwachs an verwaltetem Kundenvermögen. Somit konnten die für die Bankwesentlichen Assets under Management um 26% auf EUR 2,1 Mrd. gesteigert werden.Dies hatte auch positive Auswirkungen auf das Provisionsergebnis der Bank,welches im Jahresvergleich um rund 34% zulegen konnte.Auch das Kreditgeschäft verlief auf Basis der einsetzenden wirtschaftlichenErholung erfreulich und so konnte bei den Kundenforderungen in den ersten sechsMonaten eine deutliche Steigerung von 29% erzielt werden. Der für die WienerPrivatbank wesentliche Immobiliensektor zeigt sich von der Pandemieunbeeindruckt. Neben reger Entwicklungs- bzw. Bautätigkeit zeigt sich auch dieNachfrage nach Immobilien trotz steigender Preisniveaus ungebrochen, was sichpositiv auf den Immobilienhandel der Bank ausgewirkt hat.Im Ergebnis bewirkt diese Entwicklung ein deutlich gesteigertes Ergebnis vorSteuern iHv. EUR 3,81 Mio. im Vergleich zur Vorperiode EUR -0,79 Mio und somitist die erste Hälfte des Geschäftsjahres aus Sicht der Bank sehrzufriedenstellend verlaufen.Zunahme im Kerngeschäft sorgt für Wachstum und ErgebnisverbesserungDer weitere Ausbau im Kapitalmarktgeschäft der Bank hat sich sichtbar positiv zu