EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Die neuen iPhones auf dem schnellsten und zuverlässigsten 5G-Netz



17.09.2021 / 11:15



Das iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max können bei Sunrise und UPC ab heute 14 Uhr vorbestellt werden und werden ab 24. September verfügbar sein.

Als Einführungsangebot profitieren alle Neu- und Bestandskunden von einem Rabatt von CHF 100 ohne Vertrag oder Abonnement. So kann jeder von dem Angebot profitieren, ohne Wenn und Aber.

Um bestehenden Kundinnen und Kunden noch mehr zu bieten, integriert Sunrise 5G nicht nur in die lancierten Sunrise We Mobile und We Connect Abonnemente, sondern auch in die Sunrise Freedom Abos, so dass noch mehr Kundinnen und Kunden kostenlos, sofort und automatisch von 5G profitieren.

Das alte Smartphone zurückgeben und Geldbetrag zurück erhalten mit dem Sunrise Buyback-Programm. «Das schnellste iPhone auf dem schnellsten und zuverlässigsten 5G-Netz der Schweiz. Das ist die perfekte Kombination. Mit unserem Preisnachlass, dem Buyback-Programm und 5G inklusive in den Mobileabos machen wir das Gesamtpaket noch attraktiver. Damit sind wir für Apple Fans einmal mehr die beste Adresse», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC. Das neue iPhone bei Sunrise und UPC mit 100 CHF Preisnachlass Kundinnen und Kunden, mit oder ohne Sunrise bzw. UPC Abo, können ab heute und bis zum 10. Oktober 2021 das neue iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max mit 100 CHF Preisnachlass erwerben. Das bedeutet, dass in diesem Jahr alle Kundinnen und Kunden (neue und bestehende) von diesem Rabatt profitieren können, ohne dass sie sich vertraglich an eine Leistung oder ein Abonnement binden müssen. Seite 2 ► Seite 1 von 3