NanoRepro – Jetzt knallt´s

Bei NanoRepro feiern heute die Bullen. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund fünf Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund dreiundzwanzig Prozent. Dieses Top liegt bei 11,50 EUR. Bei NanoRepro ist also Hochspannung angesagt.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 9,31 EUR steht. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

