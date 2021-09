Iceland Seafood International hf Date of closing of acquisition of Ahumados Dominguez Nachrichtenquelle: globenewswire | 17.09.2021, 11:33 | 14 | 0 | 0 17.09.2021, 11:33 | This announcement is made in connection announcement dated 16.9.2021 of the agreement on acquisition of Ahumados Dominguez. The planned date of closing of the acquisition is September 27th.



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer