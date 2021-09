High Tide gibt die Eröffnung eines Canna Cabana-Cannabisladens in Guelph bekannt

CALGARY, 17. September 2021 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel orientiertes Cannabisunternehmen, das auch in der Produktion von eigenen und unter Lizenz vertriebenen Zubehörartikeln tätig ist, gab heute die Eröffnung eines Canna Cabana-Cannabisladens in 106 Silvercreek Parkway North in Guelph, Ontario, bekannt, der mit dem Verkauf von Cannabis zum Freizeitkonsum für Erwachsene begann. Diese Eröffnung ist das 95. Einzelhandelsgeschäft von High Tide in Kanada und das 24. Geschäft in Ontario, das Cannabisprodukte und Zubehörartikel zum Freizeitkonsum verkauft. Dier neue Canna Cabana-Laden ist der zweite Laden, den High Tide in Guelph, einer schnell wachsenden Gemeinde im südlichen Ontario, eröffnet und der erste Laden in der Stadt, der unter der Marke Canna Cabana betrieben wird. Der Laden ist strategisch neben einem wichtigen Transportkorridor und innerhalb eines Ladenzentrums mit einer nationalen Apothekenkette im Zentrum gelegen. Der neue Laden ist auch nur weniger als 5 Autominuten vom Conestoga College, Guelph-Campus, entfernt.

„Mit der Eröffnung dieses neuen Ladens in Guelph schreiten wir termingerecht mit der Einführung mehrere Standorte in Ontario in schneller Folge während der nächsten Wochen voran. Wir sind begeistert, Kunden in Guelph mit unserer Signaturmarke Canna Cabana, die von Kunden unseres nationalen Ladennetzwerks sehr gut angenommen wurde, eine einzigartige One Stop-Kauferfahrung zu bieten“, erläuterte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Während wir mit der schnellen Ausdehnung unserer physischen Läden in Kanada fortfahren, bleiben wir auch dem fortwährenden Wachstum unseres E-Commerce-Portfolios verpflichtet. Ich freue mich darauf, Neuigkeiten zu diesem Bereich in Kürze zu berichten“, fügte Herr Grover hinzu.

Über High Tide Inc.

