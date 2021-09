Am 16. November, parallel zur MEDICA, sind innovative Startups und Growth Companies, Investoren und Industriepartner eingeladen, sich einen Tag persönlich im Maritim Hotel Düsseldorf auf der diesjährigen DxPx Conference EU zu begegnen. Als etablierte Partnering Conference mit den Schwerpunkten Diagnostics, Digital Health, Precision Medicine und Life Science Tools verbindet die DxPx World Series of Industry & Investor Partnering Conferences jährlich mehrere hundert Führungskräfte. Dieses Jahr findet vom 12. bis 20. November 8 Tage digitales Partnering statt, um maximale Flexibilität und Networking Möglichkeiten zu gewährleisten. Für Teilnehmer stellt dies eine perfekte Gelegenheit dar, über Finanzierung, Lizenzierung und M&A-Partnerschaften zu verhandeln.

Das Programm der DxPx Conference am 16. November im Maritim Hotel in Düsseldorf beinhaltet Podiumsdiskussionen zu brandheißen Themen der Branche und, dieses Jahr erstmals auf der DxPx, Kamingespräche mit renommierten Referenten. Außerdem ist ein spannender Showdown der 42PLUS1 Pitch Award-Finalisten zu erwarten, die sich um eine Finanzierung in Höhe von 1.500.000 US-Dollar bewerben.