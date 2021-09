HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group von 59 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei nicht alles so schlecht, wie es im Moment erscheinen möge, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der jüngsten Prognosesenkung. Er geht davon aus, dass sich die Erholung der Profitabilität des Spezialisten für Verbindungstechnik nur etwas verzögert./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2021 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben