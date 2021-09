150 Jahre KSB - People. Passion. Performance. (FOTO)

Frankenthal (ots) -



- Gegründet 1871 von Johannes Klein, Friedrich Schanzlin und Jakob Becker

- Heute ist KSB ein Global Player mit mehr als 15.000 Mitarbeitern

- Internationalität, Know-how, Nachhaltigkeit und Diversität machen heute den

Unternehmenserfolg aus



2021 ist für KSB ein besonderes Jahr: Unter dem Motto "People. Passion.

Performance.", also Menschen, Leidenschaft und Leistung, beginnt für den

international führenden Pumpen- und Armaturenhersteller am 18. September sein

Jubiläumjahr zum 150-jährigen Bestehen. "Es sind die Mitarbeiter, auf die es

ankommt. Ihre Leidenschaft und ihre Fachkenntnis bei dem, was sie tun, macht den

Unterschied bei unseren Kunden", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der

KSB-Geschäftsleitung.





Johannes Klein gründete das Unternehmen 1871 in Frankenthal zusammen mit denGeschäftsleuten Friedrich Schanzlin und Jakob Becker - daher auch der FirmennameKSB. Angefangen als 12-Mann-Betrieb hat sich das Unternehmen bis heute zu einemweltumspannenden Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern, 27Produktionsstandorten, Gesellschaften und Vertretungen in 100 Ländern sowieeinem Umsatz von 2,2 Milliarden Euro entwickelt. Bereits ab 1924 akquirierte KSBdrei Werke in Deutschland und gründete Tochtergesellschaften in Europa, dieerste davon in Italien. Weitere Gesellschaften folgten in Frankreich, in Überseeund in Asien. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist im weltweiten Geschäft ist dieServicemarke KSB SupremeServ, mit der das Unternehmen Ersatzteile, innovativeDienstleistungen sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten bietet."150 Jahre ist für ein Unternehmen ein besonderes Jubiläum. Nicht viele Firmenkönnen solch ein langes Bestehen vorweisen. Es ist ein Moment, um innezuhalten,zurückzublicken und zu reflektieren. Aber auch, um nach vorn zu schauen", sagtDr. Stephan Timmermann. "Dass KSB heute so gut dasteht, verdanken wir zum einendem Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters und zum anderen, dass sich dasUnternehmen regelmäßig dem aktuellen Umfeld angepasst hat und die dazugehörigenWeichen gestellt wurden. Zwischen einer Idee, einer Innovation und demgeschäftlichen Erfolg in einem globalen Markt können im Pumpen-, Armaturen- undServicegeschäft Jahre liegen. Innovationskraft und Freude an Veränderung sinddeshalb wichtige Säulen unseres Geschäfts."In der Unternehmensgeschichte setzte KSB vor allem technische Maßstäbe. Die 1935in den Markt eingeführte Eta-Baureihe ist immer noch das Leitprodukt in seinerKlasse. "Die Eta" gilt als Mutter aller Normpumpen und hat Industriegeschichtegeschrieben. Ein weiteres Beispiel ist die Chemienormpumpe CPK und dieNachfolgebaureihe Mega-CPK. Sie gehört zu den am meisten eingesetztenChemienormpumpen weltweit. KSB legt traditionell hohen Wert auf Nachhaltigkeitund ist seit 2010 Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen. DessenLeitlinien verpflichten zum Schaffen einer sozialen und umweltverträglichenUnternehmensführung.Diversität im Unternehmen ist für Dr. Stephan Timmermann ein wesentlicherErfolgsfaktor. "Wir sind stolz auf die Kompetenz sowie die Einsatzfreude unsererBelegschaft und darauf, wie sie weltweit zusammenarbeitet. Unser Team ist heuteinternationaler, weiblicher und weltoffener als es sich unsere Gründungsväterwohl jemals vorstellen konnten."Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Feierlichkeiten auf das nächste Jahrverschoben. Voraussichtlich im September 2022 wird KSB dann an den Standortenweltweit das Geburtstagsjahr gebührend begehen.