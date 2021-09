Bei Powercell ertönt das Signal zur Attacke! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.09.2021, 12:32 | 23 | 0 17.09.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Am heutigen Tage kann Powercell massiv zulegen. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken. Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser markante Punkt liegt bei 16,67 EUR. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein. Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern! Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 21,06 EUR steht. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend. Fazit: Bei Powercell geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.

