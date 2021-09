Heute bei MorphoSys einsteigen?

Mit viel Vorschusslorbeeren startet MorphoSys in den heutigen Handel. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund drei Prozent an. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Bei 39,70 EUR liegt dieser Haltegriff. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Anleger, die bei MorphoSys steigende Kurse sehen, dürften sich durch den Anstieg bestätigt fühlen.

