BetterUp übernimmt führende Unternehmen für Emotionale KI und People Technology

Impraise und Motive haben in der Vergangenheit eine Vielzahl von internationalenKunden unterstützt, darunter Skyscanner, eBay, Achmea, Sony und CERN. Einige vonihnen werden in die Liste der über 380 Unternehmenspartner von BetterUpaufgenommen und erhalten damit Zugang zu den Services von BetterUp.Das in San Francisco ansässige Unternehmen Motive liefert präzise,aussagekräftige und umsetzbare Erkenntnisse über die Erfahrungen von Menschendurch die Anwendung von Machine Learning und natürlicher Sprachverarbeitung aufMulti-Channel-Daten. Die firmeneigene Technologie von Motive, darunter die ersteEmotion API, identifiziert Emotionen in der Sprache.Impraise, mit Sitz in Amsterdam, ist versiert darin, Softwarelösungen fürManager zu entwickeln, damit diese ihre Mitarbeiter besser verstehen und fördernkönnen. Der daten- und analysegestützte Ansatz von Impraise wird engagierte,leistungsstarke Teams unterstützen.Zwei Monate nach der offiziellen Eröffnung der Büros in München und Londonerwirbt BetterUp mit Impraise eine dritte Niederlassung in Europa.Über BetterUpBetterUp mit Hauptsitz in San Francisco, USA, wurde 2013 gegründet und istführend im Bereich virtuelles professionelles Coaching, Beratung und Mentoring.BetterUp kombiniert Coachings mit KI-Technologie und Verhaltensforschung, umindividuelle Verhaltensänderungen im großen Maßstab zu ermöglichen. Mit demweltweit größten Netzwerk von über 2.500 Coaches bietet BetterUp Coaching in 46Sprachen in über 90 Ländern an. In Kombination mit interaktivenWeiterbildungsinhalten, Analysen und Echtzeit-Einblicken macht es denFortschritt der Mitarbeiter:innen sichtbar und messbar. Mehr Informationen unterhttps://www.betterup.com/de/homePressekontakt:Schwartz Public RelationsSven Kersten-ReichherzerTel: +49 89 211 871 36mailto:betterup@schwartzpr.dehttps://schwartzpr.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157500/5022840OTS: BetterUp