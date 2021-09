Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Interhyp gibt einen Überblick über Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten- Geschäftsstelle Euskirchen ebenfalls vom Hochwasser betroffen- Geschäftsstellen-Leiter berät Immobilienbesitzer mit Finanzierungsbedarf undrät zum VergleichRund zwei Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe in Deutschland ist derWiederaufbau für viele Immobilieneigentümer eine große Herausforderung. Geradewurden umfangreiche staatliche Hilfen für den Wiederaufbau veröffentlicht. Auchviele Sparkassen, Genossenschaftsbanken und überregionale Banken hatten in denvergangenen Wochen reagiert und Bestandskunden zum Teil kostenlose Stundungenoder für Neukunden zinsgünstige oder zinslose Kredite angeboten, zum Teil mitkostenloser Tilgungsmöglichkeit, berichtet die Interhyp AG, Deutschlands größterVermittler privater Baufinanzierungen. "Für viele Menschen ist mit derHochwasser-Katastrophe die Existenzgrundlage weggebrochen. Entschädigungen undFördermittel sind eine wichtige Hilfe", erklärt Mirjam Mohr, VorständinPrivatkundengeschäft bei der Interhyp AG. "Ergänzend oder zur Überbrückungkönnen im Einzelfall auch Kredite sinnvoll sein." Eine Geschäftsstelle vonInterhyp, die Geschäftsstelle Euskirchen, ist selbst vom Hochwasser betroffenund eröffnet neu im nahegelegenen Frechen. Geschäftsstellenleiter Eike Rieckberät Betroffene in der Region und sagt: "Stundungen können Immobilienbesitzernmit laufenden Krediten helfen. Ob für Renovierung, Modernisierung oderWiederaufbau neben den staatlichen Hilfen noch ein Kredit empfehlenswert seinkann, ist individuell zu klären." Bis Fördergelder fließen, könne zum Beispieleine Zwischenfinanzierung mit jederzeitiger Tilgungsmöglichkeit hilfreich sein.Eike Rieck: "Die Kredithöhen, Laufzeiten und Zinshöhen fallen je nach Anbieterunterschiedlich aus. Den Darlehen gemein sind meist vergleichsweise günstigeZinsen, zum Teil sogar Nullzinsen, und flexible Rückzahlungsoptionen."Staatliche Hilfen und Förderprogramme"Viele Menschen sind immer noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt und stellen sichdie Frage, wie sie nach der verheerenden Flutkatastrophe den Wiederaufbau undRenovierungen finanzieren können", so Rieck. Die Länder Nordrhein-Westfalen undRheinland-Pfalz hatten unbürokratisch Soforthilfen von bis zu 3.500 Euroangeboten, die viele beantragt haben. Allerdings sei die Frist für den Antragvor Kurzem ausgelaufen, berichtet Rieck, und die Schäden betragen oftmalsmehrere Zehntausend Euro. Im September wurden nun die neuen Aufbauhilfen fürPrivathaushalte veröffentlicht, die unter anderem Entschädigungen bis zu 80Prozent der förderfähigen Kosten erfassen. Eine entsprechende Verordnung ist