MORGAN STANLEY stuft MERCK KGAA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Merck KGaA von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Bewertungsschere innerhalb der europäischen Pharmabranche sei weiter aufgegangen, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht dies als Chance, sich "ungeliebte" Werte mit guten Aussichten noch einmal anzuschauen, und hoch bewertete Werte auf möglicherweise aufkeimende Wachstumsrisiken hin abzuklopfen. Im LifeScience-Bereich favorisiert Purcell PolyPeptide./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 03:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.