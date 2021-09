Neuer Glücksspielstaatsvertrag



"In einem nach wie vor anspruchsvollen Umfeld geht Lotto Rheinland-Pfalz weiter seinen Weg, stärkt Bewährtes und etabliert mit Augenmaß Neues. Dadurch steht das Unternehmen für das gemeinwohlorientierte Glücksspielwesen in Rheinland-Pfalz und erfüllt damit weiterhin den über allem stehenden staatlichen Kanalisierungsauftrag", konstatierte auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg. Es sei deshalb zu begrüßen, dass mit dem seit 1. Juli 2021 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrag 2021 das staatliche Lotteriemonopol gesichert und gestärkt werde. "Für diesen Staatsvertrag hat Lotto Rheinland-Pfalz in seiner Amtszeit als federführender Blockpartner im Deutschen Lotto- und Totoblock entscheidende Weichen gestellt", unterstrich der Aufsichtsratsvorsitzende.



Produktenwicklung



Besonders hervorzuheben ist die positive Entwicklung beim traditionsreichen LOTTO 6aus49 mit einer Steigerung der Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um rund 16 Prozent auf über 200 Millionen Euro. Als Hauptgrund nannte Häfner neben einigen Jackpotphasen vor allem die erfolgreiche Produktveränderung, die seit September 2020 greift: "Durch die Stärkung aller Gewinnklassen haben wir unseren Dauerbrenner zukunftssicher weiterentwickelt."



Auch die in 18 europäischen Ländern angebotene Lotterie Eurojackpot konnte im Jahr 2020 zulegen und stieg in Rheinland-Pfalz um rund 18 Prozent auf über 80 Millionen Euro Umsatz. "Auch hier kam uns zugute, dass es mehrere hohe Jackpots über einen langen Zeitraum gab", sagte Häfner.